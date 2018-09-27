Доходы КХЛ в сезоне 2017/2018 составили 3,05 миллиарда рублей

Опубликован аналитический отчет о деятельности КХЛ по итогам сезона 2017/2018. Доходы лиги выросли на 27 процентов, что существенно выше темпов роста в предыдущие годы, и достигли 3,05 миллиардов рублей. Коммерческие доходы выросли на 16 процентов - до 2,2 миллиардов рублей.

Совокупный бюджет клубов составил 53 миллиарда рублей, из них 10 процентов - на коммерческие доходы.

Посещаемость матчей остается на высоком уровне. Среднее количество зрителей - 6232 человека, что выше показателей прошлого сезона на 2 процента. Заполняемость арен выросла до 73,4% процентов. У четырех клубов: СКА, "Трактора", "Торпедо" и "Сибири" 80 процентов домашних матчей прошло при заполняемости трибун более 90 процентов.

Средняя аудитория одного матча на федеральном ТВ осталась на уровне 226 тысяч человек. Число подписчиков КХЛ ТВ HD достигло 10,6 миллионов человек (рост на 18%), число подписчиков стандартной версии канала достигло 23,5 миллиона

Существенно вырос объем международных телетрансляций матчей КХЛ: игры смотрели в 32 странах на 16 телеканалах, а общее число трансляций увеличилось на 27 процентов.