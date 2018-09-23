Дмитрий Юшкевич: "Что говорить про "Спартак"? Это дерби, больше комментировать нечего"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Юшкевич прокомментировал итоги "дальневосточной серии" матчей. Армейцы за пять дней обыграли на выезде "Адмирал" (4:3 ОТ), "Куньлунь" (3:0) и "Амур" (4:0).

– Хорошо проехать дальневосточную серию и взять сто процентов очков – это очень тяжело, потому что команды, играющие на Востоке, пользуются преимуществом своих полей и делают это успешно, – сказал Юшкевич в интервью пресс-службе клуба. – Кроме того, из-за акклиматизации и разницы во времени с каждой игрой становится все труднее и труднее собраться. Это сильно сказывается. Перед выездом мы уступили в двух домашних играх и нам нужно было реабилитироваться, поэтому парни выходили в каждом матче и выполняли установки тренерского штаба. Они сами понимают, что для нас проигрывать две игры – недопустимо.

– На предсезонных товарищеских матчах ЦСКА дважды уступил "Адмиралу" и сейчас вырвал победу в овертайме. Можно ли сказать, что это "неудобный" соперник для ЦСКА?

– Я бы не сказал, что "Адмирал" – "неудобный" соперник. На предсезонных матчах были объективные причины, почему мы уступили. Сейчас же мы несколько нервозно играем после двух поражений подряд. Если посмотреть статистику прошлого сезона, когда мы проигрывали две игры в регулярном чемпионате, то победа после этого была либо в овертайме, либо по буллитам. Здесь скорее влияет психологическое состояние после домашней серии.

– Теперь ЦСКА примет на домашнем льду "Сочи" и "Спартак".

– Игра с "Сочи" – первая после поездки. Не надо забывать о том, что мы не выиграли ни одной игры дома, поэтому лишнюю мотивацию искать не придется. Что говорить про "Спартак"? Это дерби, тут больше комментировать нечего.