Дмитрий Рябыкин: "Главное, чтобы игроки "Авангарда" носы не задрали"

Тренер "Авангарда" Дмитрий Рябыкин отметил, что в игре команды от предсезонки к настоящему моменту ничего не поменялось. По словам наставника, игроки отошли от физических нагрузок.

– Кардинально ничего не меняли, пытаемся играть в атакующий хоккей. Если не успеваем, то уже больше внимания уделяем обороне, – цитирует Рябыкина официальный сайт "Авангарда". – Просто ребята и отошли от нагрузок, и раскрепостились эмоционально чуть-чуть, поэтому так и отыграли домашнюю серию.

– На выезде все будет иначе?

– Я думаю, совсем иначе. Хорошие команды у нас в соперниках, посмотрим. Планируем играть в тот же хоккей, что и дома, а там видно будет.

– Насколько тревожит, что скамейка у защитников не такая длинная, как у нападающих?

– Конечно, всегда хотелось бы усиления. Необходим хороший защитник, чтобы мы могли в большинстве добавить.

– А чего не хватает в большинстве?

– Не хватает просто бросков, очень мало бросаем при всех возможностях. Ищем какую-то лишнюю передачу, и не всегда правильно.

– Общее эмоциональное состояние после трех побед наверняка хорошее?

– Всегда приятно побеждать, и ребята чувствуют уверенность в своих силах. Главное, чтобы носы не задрали.