Дмитрий Квартальнов: "Вратарь "Кузни" поймал кураж. Был его день"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над новокузнецким "Металлургом" (2:0) подчеркнул, что его команде не хватало хладнокровия и мастерства. Также наставник армейцев отметил вратаря "Кузни" Владислава Подъяпольского, который отразил 49 бросков.

– Вратарь сыграл у соперника очень хорошо, – сказал Квартальнов. – В этом году многие голкиперы против нас играют здорово. Мы взяли три очка и это очень хорошо. По игре у нас было преимущество, но сказалась легковесность перед воротами. Нужно где-то проявить хладнокровие и мастерство. Этого нам не хватало.

– ЦСКА сложнее даются матчи с аутсайдерами, а с "Динамо" и СКА вам играть легче. Не находите?

– Не сказал бы. Я не думаю, что мы выплеснули все в игре с Питером. Такого не было. Но нужно было сыграть по-другому. Вратарь соперника в какой-то момент поймал кураж. Был его день. Надо было в этом случае перестроиться и дожать соперника, но этого не хватало. Нужна была простота в действиях, а мы играли мягковато и сверхакадемично. Это не подходит для нашей команды. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)