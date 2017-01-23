Дмитрий Квартальнов: "У Плэтта не все получается, удачу нужно заслужить"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов заявил, что форвард армейцев Ян Муршак не может выйти на свой уровень из-за недавней травмы, и считает, что словенцу нужно дать немного времени. Муршак набрал 16 (5+11) очков в 25 встречах регулярного чемпионата этого сезона, на счету Джеффа Плэтта – 3 (2+1) балла в 10 матчах.

– Муршак – опытный боец, это не молодой парень, он свою игру найдет, просто ему нужно немножко времени, – цитирует "Р-Спорт" Квартальнова. – Когда получаешь серьезную травму в середине сезона – это для любого игрока тяжело. Плэтт старается, работает, не все получается. Эту удачу, конечно, нужно схватить, заслужить нужно. Претензий к нему нет, просто ему также необходимо время, все-таки у него была другая предсезонная подготовка в Швеции. Все будет нормально с Плэттом.