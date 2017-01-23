17:47 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дмитрий Квартальнов: "У Плэтта не все получается, удачу нужно заслужить"

0
0
0

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов заявил, что форвард армейцев Ян Муршак не может выйти на свой уровень из-за недавней травмы, и считает, что словенцу нужно дать немного времени. Муршак набрал 16 (5+11) очков в 25 встречах регулярного чемпионата этого сезона, на счету Джеффа Плэтта – 3 (2+1) балла в 10 матчах.

Муршак – опытный боец, это не молодой парень, он свою игру найдет, просто ему нужно немножко времени, – цитирует "Р-Спорт" Квартальнова. – Когда получаешь серьезную травму в середине сезона – это для любого игрока тяжело. Плэтт старается, работает, не все получается. Эту удачу, конечно, нужно схватить, заслужить нужно. Претензий к нему нет, просто ему также необходимо время, все-таки у него была другая предсезонная подготовка в Швеции. Все будет нормально с Плэттом.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170123/1115303990.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ