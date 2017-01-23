Дмитрий Квартальнов: "Телегин подойдет к плей-офф во всеоружии"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов заявил, что форвард армейцев Иван Телегин будет в хорошей форме к матчам плей-офф Кубка Гагарина. В текущем сезоне 24-летний хоккеист провел 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 10 (2+8) очков. ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

– Ванька Телегин – еще молодой игрок, – цитирует "Р-Спорт" Квартальнова. – На Евротуре он доказал, что является серьезным кандидатом в сборную, что может играть на высоком уровне. Если вспомнить, Ванька именно в концовке прошлого сезона заявил о себе. Сейчас он готовится к этому, к плей-офф, он подойдет во всеоружии к решающим матчам. Определенно сейчас он чувствует себя лучше, чем в начале сезона.