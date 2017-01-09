Дмитрий Квартальнов: "После гола в овертайме я всех поздравил и ушел, а получилось, что мы проиграли"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения от СКА (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, что Валерий Ничушкин может пропустить домашнюю серию своей команды, поскольку не готов играть.

– После гола в овертайме я сиганул, всех поздравил всех и ушел, а получилось, что проиграли, – сказал Квартальнов. – Ребята молодцы. Они сделали все, что могли. Но что есть, то есть.

– Ничушкин не смог сыграть что с ним?

– Не готов он играть. Вы считаете, что мы его не поставим на игру? Он все игры домашней серии пропустит.

– Вам нравится новое правило игры в овер-тайме три? Ждали атакующей игры, а она получилось оборонительной.

– Мне очень нравится. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)