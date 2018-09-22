Дмитрий Квартальнов: "Локомотив" наказали за собственные ошибки"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (0:2) отметил, что ярославской команде не хватило мастерства и хладнокровия в атаке.

– Поздравляю СКА с победой, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Квартальнова. – Мы старались, но не хватило мастерства, хладнокровия в атаке. Нас наказали за собственные ошибки. С такой командой нельзя допускать три удаления в зоне атаки.

– На днях в команду перешел Максим Осипов. Когда он сыграет за "Локомотив"?

– Думаю, мы увидим его в ближайших матчах.

– Сегодня Салак не был заявлен на матч...

– Он травмирован.

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