Дмитрий Квартальнов: "Локомотив" наказали за собственные ошибки"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (0:2) отметил, что ярославской команде не хватило мастерства и хладнокровия в атаке.
– Поздравляю СКА с победой, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Квартальнова. – Мы старались, но не хватило мастерства, хладнокровия в атаке. Нас наказали за собственные ошибки. С такой командой нельзя допускать три удаления в зоне атаки.
– На днях в команду перешел Максим Осипов. Когда он сыграет за "Локомотив"?
– Думаю, мы увидим его в ближайших матчах.
– Сегодня Салак не был заявлен на матч...
– Он травмирован.
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http://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Press-konferencija-22-sentjabrja-6284
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