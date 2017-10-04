Дмитрий Квартальнов: "Для меня все сложилось неожиданно"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после победы над московским "Динамо" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ признался, что соскучился по хоккею. Кроме того, он поблагодарил Алексея Кудашова за то, что тот проделал в команде хорошую работу.

– Хочется сказать спасибо Алексею Кудашову, который проделал хорошую работу, – сказал Квартальнов. – Хорошая команда, коллектив. Как сложилось, так сложилось. У нас есть персональная ответственность, такая работа. По игре могу сказать, что нам немного повезло. Сашка (Судницин - прим. "СЭ") дал нам шанс проявить себя, выстоял, когда было пару или тройку моментов, потом мы забили, сыграли на ноль и победили.

– Вы намеренно не стали менять звенья, оставили прежний состав? Будут ли изменения в звеньях в дальнейшем и будут ли они в составе команды в целом?

– Сюда приехало двадцать два человека. Для меня тоже все сложилось неожиданно. Даже люфта никакого не было. Надо приехать в Ярославль, посмотреть, пару тройку дней, познакомится поближе. А потом можно будет говорить.

– Полунина собираетесь вернуть в состав?

– Я с ним сначала познакомлюсь, а там посмотрим.

– Следующий матч с ЦСКА. С какими чувствами вернетесь во дворец?

– Конечно, хорошие чувства. Но опять же, это обычная игра, ее нужно поймать, найти, будем к ней готовиться.

– Вы соскучились за полгода по хоккею?

– Конечно.

– В тренерском штабе будет пополнение?

– Пока не могу ничего сказать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)