Дмитрий Калинин: "Давненько я не забивал"

Защитник "Спартака" Дмитрий Калинин, забросивший в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" (4:3) две шайбы, заявил, что команде очень нужна была первая победа в сезоне. Также Калинин вспомнил, когда последний раз забрасывал две шайбы, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Сегодня вам удалось сделать дубль. Как получилось забросить две шайбы?

– Мы играли в большинстве, нападающие соперника активно на меня не пошли. В итоге я сместился в центр и просто бросил, вратарь не видел шайбу, и она зашла в ворота. Думаю, такая волевая победа добавит импульс команде в следующих матчах. Нам нужна была эта победа, первая в сезоне. Тем более что против "Йокерита" в предыдущем матче все ребята выложились, старались, но, к сожалению, проиграли. Поэтому нам нужно было сегодня побеждать.

– Почему команда так неудачно начала матч, пропустила две шайбы в первом периоде?

– Затрудняюсь ответить. Мы поговорили в перерыве, все ребята поняли, что так нельзя начинать встречу. В итоге вышли, забили, сравняли счет. А дальше вы знаете.

– В прошлом году у команды была такая же проблема с началом игры. Вас тогда не было в команде, но все-таки как считаете, это какая-то болезнь у "Спартака"?

– Я не знаю насчет болезни, но очень важен настрой на игру каждого хоккеиста в отдельности и команды в целом. Будем над этим работать.

– Помните, когда в последний раз забрасывали в КХЛ две шайбы?

– Года полтора-два назад.

– В 2013 году.

– Да, давненько не забивал (улыбается).

– Возвращаются те времена, когда забивали?

– Будем на это надеяться.