21:05 4 марта | Хоккей — КХЛ

Дмитрий Кагарлицкий: "У СКА – ноль штрафа, у нас – 24? Так получилось, видимо"

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Нападающий "Северстали" Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал судейство в первом матче серии плей-офф против СКА (3:4 ОТ). Напомним, что петербургский клуб не заработал ни одной минуты штрафного времени, в то время как у гостей – 24 минуты.

– С каким счетом вы собираетесь выиграть серию?

– Время покажет. Мы живем одним днем. Надо выигрывать второй матч и уже от этого отталкиваться. Серия до четырех побед. Чтобы выиграть, хотя бы одну победу одержать. Выиграем – и тогда должно пойти.

– У СКА ни одной минуты штрафа, у "Северстали" – 24.

– Так получилось, видимо. Я не судья.

– СКА играл настолько чисто?

– Я не знаю. Со стороны виднее.

– Вы видели Яшина, когда отдали ему передачу?

– Я видел, что он в ту сторону едет, отдавал просто, можно сказать, на белую майку, он мне еще чуть подкрикнул. Но клюшку его не видел. Так получилось, что вложил шайбу ему прямо в клюшку. Изначально отдавал просто в его сторону. (Игорь ЕРОНКО)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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740

может и шутка..... Когда Ротенберг берет смартфон, то через некоторое время идёт нарушение правил у соперника.. смски об оплате? :).

22:37 4 марта

-Vladimir-

сволочи

21:38 4 марта

Clopodav

Однозначно честное судейство. Кто сказал "нечестное" - марш на фонарь. Все на выборы Вовы!

21:37 4 марта

4rfv5tgb

Все правильно делали судьи. А то ведь могли питерские болельщики заволноваться и начать беспорядки, а у игроков СКА оголились бы нервы.

21:22 4 марта

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