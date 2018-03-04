Дмитрий Кагарлицкий: "У СКА – ноль штрафа, у нас – 24? Так получилось, видимо"

Нападающий "Северстали" Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал судейство в первом матче серии плей-офф против СКА (3:4 ОТ). Напомним, что петербургский клуб не заработал ни одной минуты штрафного времени, в то время как у гостей – 24 минуты.
– С каким счетом вы собираетесь выиграть серию?
– Время покажет. Мы живем одним днем. Надо выигрывать второй матч и уже от этого отталкиваться. Серия до четырех побед. Чтобы выиграть, хотя бы одну победу одержать. Выиграем – и тогда должно пойти.
– У СКА ни одной минуты штрафа, у "Северстали" – 24.
– Так получилось, видимо. Я не судья.
– СКА играл настолько чисто?
– Я не знаю. Со стороны виднее.
– Вы видели Яшина, когда отдали ему передачу?
– Я видел, что он в ту сторону едет, отдавал просто, можно сказать, на белую майку, он мне еще чуть подкрикнул. Но клюшку его не видел. Так получилось, что вложил шайбу ему прямо в клюшку. Изначально отдавал просто в его сторону. (Игорь ЕРОНКО)
740
может и шутка..... Когда Ротенберг берет смартфон, то через некоторое время идёт нарушение правил у соперника.. смски об оплате? :).
22:37 4 марта
-Vladimir-
сволочи
21:38 4 марта
Clopodav
Однозначно честное судейство. Кто сказал "нечестное" - марш на фонарь. Все на выборы Вовы!
21:37 4 марта
4rfv5tgb
Все правильно делали судьи. А то ведь могли питерские болельщики заволноваться и начать беспорядки, а у игроков СКА оголились бы нервы.
21:22 4 марта