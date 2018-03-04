Дмитрий Кагарлицкий: "У СКА – ноль штрафа, у нас – 24? Так получилось, видимо"

Нападающий "Северстали" Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал судейство в первом матче серии плей-офф против СКА (3:4 ОТ). Напомним, что петербургский клуб не заработал ни одной минуты штрафного времени, в то время как у гостей – 24 минуты.

– С каким счетом вы собираетесь выиграть серию?

– Время покажет. Мы живем одним днем. Надо выигрывать второй матч и уже от этого отталкиваться. Серия до четырех побед. Чтобы выиграть, хотя бы одну победу одержать. Выиграем – и тогда должно пойти.

– У СКА ни одной минуты штрафа, у "Северстали" – 24.

– Так получилось, видимо. Я не судья.

– СКА играл настолько чисто?

– Я не знаю. Со стороны виднее.

– Вы видели Яшина, когда отдали ему передачу?

– Я видел, что он в ту сторону едет, отдавал просто, можно сказать, на белую майку, он мне еще чуть подкрикнул. Но клюшку его не видел. Так получилось, что вложил шайбу ему прямо в клюшку. Изначально отдавал просто в его сторону. (Игорь ЕРОНКО)