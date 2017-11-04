Дмитрий Чернышенко: "КХЛ готова поступить так же, как НХЛ, не отпустив своих игроков на Олимпиаду"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал информацию "СЭ" о том, что лига может запретить своим игрокам участвовать в Олимпиаде. Это может произойти, если сборной России не позволят выступать в Пхенчхане под собственным флагом.

"Президент нашей страны Владимир Путин на недавнем заседании дискуссионного клуба "Валдай" подчеркнул, что МОК вынуждают либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпиады. А при любом из этих двух исходов олимпийскому движению будет нанесен серьезный урон. КХЛ с момента основания в своей работе следует правилам ИИХФ и ВАДА и нетерпима к допингу, как и все спортивное сообщество.

Но мы не понимаем ситуацию, когда МОК идет на поводу информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга. В то же время, МОК не смог договориться с НХЛ об участии в Играх, причем эту лигу не контролирует ни ИИХФ, ни ВАДА. Также складывается впечатление, что участие североамериканской лиги на Олимпиадах зависит только от их собственного желания, а не от успеха в переговорах.

КХЛ готова ответить соответственно. МОК разрушает существующий спортивный миропорядок", – приводит слова Чернышенко пресс-служба КХЛ. (Игорь ЕРОНКО)