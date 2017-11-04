17:55 | Хоккей — КХЛ

Дмитрий Чернышенко: "КХЛ готова поступить так же, как НХЛ, не отпустив своих игроков на Олимпиаду"


Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал информацию "СЭ" о том, что лига может запретить своим игрокам участвовать в Олимпиаде. Это может произойти, если сборной России не позволят выступать в Пхенчхане под собственным флагом.

 
Олимпиада может пройти не только без игроков НХЛ, но и звезд КХЛ. Например, Павла ДАЦЮКА (№13) и Ильи КОВАЛЬЧУКА.Нескрытая угроза. Олимпийский турнир может превратиться в посмешище

"Президент нашей страны Владимир Путин на недавнем заседании дискуссионного клуба "Валдай" подчеркнул, что МОК вынуждают либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпиады. А при любом из этих двух исходов олимпийскому движению будет нанесен серьезный урон. КХЛ с момента основания в своей работе следует правилам ИИХФ и ВАДА и нетерпима к допингу, как и все спортивное сообщество.

Но мы не понимаем ситуацию, когда МОК идет на поводу информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга. В то же время, МОК не смог договориться с НХЛ об участии в Играх, причем эту лигу не контролирует ни ИИХФ, ни ВАДА. Также складывается впечатление, что участие североамериканской лиги на Олимпиадах зависит только от их собственного желания, а не от успеха в переговорах.

КХЛ готова ответить соответственно. МОК разрушает существующий спортивный миропорядок", – приводит слова Чернышенко пресс-служба КХЛ. (Игорь ЕРОНКО)

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий