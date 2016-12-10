Дмитрий Босов: "Финансирование "Сибири" можно описать словами "денег нет, но вы держитесь"

Глава попечительского совета "Сибири" Дмитрий Босов подчеркнул, что финансирование клуба в последнее время происходит по принципу "денег нет, но вы держитесь". На данный момент новосибирцы после 40 матчей регулярного чемпионата КХЛ с 51 очком занимает лишь десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на два очка.

Ежегодно сообщается о финансовых трудностях клуба, периодически "Сибирь" выплачивает зарплату игрокам и сотрудникам с задержкой.

- У нас очень много травм с самого начала сезона. Провальным был именно тот период, когда много людей оказалось в лазарете, - приводит "Р-Спорт" слова Босова. - Мы, конечно, положением клуба в таблице недовольны. Но с учетом того бюджета, в котором работают менеджмент и тренерский штаб, и количества травм понимаем, что им непросто. Надеюсь, положение выправится и мы все же сможем попасть в плей-офф. Это - самое главное сейчас. Что касается финансирования клуба в целом, могу только повторять известную фразу: "Денег нет, но вы держитесь".