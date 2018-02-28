Денис Платонов: "Играть с сыном приятно до слез"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Денис Платонов в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что ему приятно играть в одном звене вместе со своим сыном Юрием.

– Вы подговорили главного тренера команды Виктора Козлова, чтобы он взял на сборы вашего сына и организовал возможность сыграть с ним?

– Ну что вы. Если вы в курсе, то несколько ребят из нашего фарм-клуба "Зауралье" заболели. Некоторые разъехались по национальным сборным. Кого брать в Швейцарию? Парней из "Стальных Лисов".

– Вы приходите в раздевалку, и там ваш сын?

– Виктор Козлов подошел ко мне перед сборами, спросил, есть ли визы. Я у Юры уточнил – визы есть. Трех парней и взяли. Вы думаете, что я просил за сына что ли? У нас так не делается.

– И каково это – играть с сыном за одну команду?

– Приятно до слез.

– Правда что ли?

– Очень приятно. Гордость за сына, в первую очередь. А потом вдруг ловишь себя на мысли – вот как время-то пролетело! Еще недавно в школу водил за руку, а теперь вместе играем.