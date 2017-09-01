Денис Кокарев: "Матч с "Сочи" самый результативный для "Салавата" в КХЛ? Поздравляю болельщиков!"

Нападающий "Салавата Юлаева" Денис Кокарев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (11:3) поздравил партнеров по команде с победой. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.
– Всех ребят с победой, готовимся к следующей игре, – цитирует клубная пресс-служба Кокарева.
– Как прокомментируете второй период?
– Старались играть так же всю игру.
– Знали, что это самый результативный матч "Салавата" в КХЛ?
– Нет, не знал. Вот теперь узнал. Поздравляю всех болельщиков.
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http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/ilya-zubov-vse-vyshli-mobilizovannye/
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