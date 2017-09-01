Денис Кокарев: "Матч с "Сочи" самый результативный для "Салавата" в КХЛ? Поздравляю болельщиков!"

Нападающий "Салавата Юлаева" Денис Кокарев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (11:3) поздравил партнеров по команде с победой. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Всех ребят с победой, готовимся к следующей игре, – цитирует клубная пресс-служба Кокарева.

– Как прокомментируете второй период?

– Старались играть так же всю игру.

– Знали, что это самый результативный матч "Салавата" в КХЛ?

– Нет, не знал. Вот теперь узнал. Поздравляю всех болельщиков.