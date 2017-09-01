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15:15 | Хоккей — КХЛ

Денис Кокарев: "Матч с "Сочи" самый результативный для "Салавата" в КХЛ? Поздравляю болельщиков!"


Нападающий "Салавата Юлаева" Денис Кокарев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (11:3) поздравил партнеров по команде с победой. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Всех ребят с победой, готовимся к следующей игре, – цитирует клубная пресс-служба Кокарева.

Как прокомментируете второй период?

– Старались играть так же всю игру.

– Знали, что это самый результативный матч "Салавата" в КХЛ?

– Нет, не знал. Вот теперь узнал. Поздравляю всех болельщиков.

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/ilya-zubov-vse-vyshli-mobilizovannye/

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Материалы других СМИ
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