Денис Кокарев: "Игра в большинстве у "Динамо" безобразная"

Нападающий "Динамо" Денис Кокарев после победы над "Витязем" (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его форма пока не оптимальная. Также он заявил, что фортуна повернулась к его команде лицом, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Почему у вашей команды не получается игра в большинстве?

– Большинство у нас безобразное, будем говорить откровенно. Над этим надо работать, ведь у нас было много возможностей, но не получается.

– Болельщики не простили бы команде поражения от "Витязя". Выходили на матч с особым настроем?

– Конечно, настроились мы должным образом. В последних матчах не получалось забивать и это давило. Сейчас фортуна повернулась к нам лицом и надо продолжать в том же духе.

– Можно ли говорить, что проблема с отсутствием голов была локальной?

– Когда команда не может забить – это всегда проблема. Все ребята переживают, работают над этим.

– Весь матч "Динамо" имело игровое преимущество перед соперником. Настолько хорошо разобрали игру "Витязя"?

– Я бы не сказал. Матч получился упорным и соперник сегодня здорово двигался. Хорошо, что удалось реализовать свои моменты, но о тотальном преимуществе я бы не стал говорить. С первой до последней минуты игра была обоюдоострой. Порадовало меня и то, что мы сыграли на ноль – Еременко провел хороший матч.

– Показалось, что перед командой как раз и стояла задача сыграть на ноль – особенно в третьем периоде. Это действительно так?

– Задача была просто выиграть встречу.

– Соскучились ли вы по хоккею?

– Да и очень сильно. Я давно не играл и долго этого ждал. Хотелось не то, чтобы забить, а просто не подвести команду. Конечно, рад, что удалось отличиться. Спасибо всем ребятам за это.

– Вы неплохо сыгрались с Игумновым.

– Да, он первую шайбу забросил очень здорово, открылся. Но в плане физики моя форма оставляет желать лучшего. Надо прибавлять.