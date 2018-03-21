Демченко заменил Францоуза в воротах "Трактора" на четвертый матч с "Салаватом Юлаевым"

Стал известен состав "Трактора" на четвертый матч 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина против "Салавата Юлаева". Место в воротах команды займет Василий Демченко. Павел Францоуз, игравший в первых трех встречах серии, остался в запасе.

Полностью заявка челябинцев выглядит следующим образом: Демченко (Францоуз); Шинин – Бэйлен, Виделль – Щехура – Йюнге; А. Петров – Вишневский, Черников – Ю. Петров – Пеньковский; Климонтов – Бородкин, Якуценя – Рыбаков – Шолохов; Исаев, Кокуев, Кручинин – Шаров – Кравцов.

Счет в серии – 2-1 в пользу "Салавата Юлаева".