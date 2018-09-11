Дастин Бойд: "Все поражения "Динамо" были разными"

Нападающий московского "Динамо" Дастин Бойд считает, что все поражения команды в этом сезоне были разными. Бело-голубые проиграли 3 из 4 матчей.

– Все наши поражения были разными, - цитируют "Известия" Бойда. - В матче с ЦСКА нас подвели удаления в первом периоде. У соперника отличное большинство, что сказалось на исходе встречи. Считаю, что в дальнейшем мы показывали хорошую игру, но неудачно действовали на завершающей стадии. А матч с "Авангардом" был особенным. Первый период получился очень жестким, мы пропустили три шайбы, было много бросков по нашим воротам. Соперник нас в этот отрезок полностью переиграл – так начинать матч нельзя. В этом у нас были проблемы и с ЦСКА, и с "Авангардом".

– При этом "Салавату Юлаеву" вы проиграли третий период?

– Думаю, весь матч была равная игра. Главное – они играли как одна команда и нашли способ пробиться через нашу систему. Нам тоже нужно играть как одна команда. Тогда мы начнем выигрывать.