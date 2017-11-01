Дастин Бойд: "Отставка главного тренера "Динамо" не изменит результатов клуба"

Нападающий московского "Динамо" Дастин Бойд считает, что уход Владимира Воробьева​ с поста главного тренера не повлияет на дальнейшие результаты команды. Вчера бело-голубые потерпели пятое поражение в последних шести матчах регулярного чемпионата КХЛ.

– Не думаю, что отставка Воробьева что-то изменит – он отличный специалист, – цитирует ТАСС Бойда. – Он знает, когда нужно встряхнуть игроков, а когда дать отдых. Мне нравится с ним работать, я верю в него. Это была трудная игра с "Торпедо", в которой мы не смогли реализовать свои моменты. Да, "Динамо" впервые уступило по буллитам. В этом нет вины Еременко, он провел отличный матч, совершив несколько фантастических "спасений". Хотелось бы извиниться перед болельщиками, в следующей игре мы обязаны побеждать.

"Динамо" не может забить в основное время на протяжении последних двух матчей подряд. "Когда команда не может забить на протяжении всего матча, в этом виноваты прежде всего игроки, а не тренер. Нам нужно найти способ побеждать и забрасывать шайбы, потому что в двух последних матчах у нас это не получается.