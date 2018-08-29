21:27 | Хоккей — КХЛ

Даррен Диц согласился выступать за сборную Казахстана


Канадский защитник "Барыса" Даррен Диц будет выступать за сборную Казахстана, информирует Sports.kz. В прошлом сезоне он сделал 12 результативных передач, однако получил травму в игре с московским "Динамо". 

- Он дал свое согласие. Диц – хороший защитник, усилит сборную. Вместе с тем, должен подчеркнуть, что мы будем делать ставку на местных игроков, которые, надеемся будут прибавлять по ходу сезона, – отметил президент "Барыса" Борис Иванищев.

 

Дополнительная информация

https://www.sports.kz/news/kanadskiy-zaschitnik-dal-soglasie-na-vyistuplenie-za-sbornuyu-kazahstana

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