Даррен Диц согласился выступать за сборную Казахстана

Канадский защитник "Барыса" Даррен Диц будет выступать за сборную Казахстана, информирует Sports.kz. В прошлом сезоне он сделал 12 результативных передач, однако получил травму в игре с московским "Динамо".

- Он дал свое согласие. Диц – хороший защитник, усилит сборную. Вместе с тем, должен подчеркнуть, что мы будем делать ставку на местных игроков, которые, надеемся будут прибавлять по ходу сезона, – отметил президент "Барыса" Борис Иванищев.