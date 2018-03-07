Данис Зарипов: "Ак Барсу" ничего не удалось сделать в матче с "Амуром"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов после третьего матча серии плей-офф КХЛ против "Амура" (1:4) отметил, что удовлетворен своей игрой. Форвард также добавил, что его команде не удалось ничего сделать.

– Тут не только вы были удивлены моим звеном с Лукояновым и Потаповым, – цитируют "РИА Новости" Зарипова. – Но что делать? Тренерские решения не обсуждаются. Наше дело – выходить и показывать себя с лучшей стороны, дать положительный результат команды.

Своей игрой в какой-то степени я удовлетворен. Но по результативности и по пользе для команды она ниже среднего. Вы же знаете, если мене скажут играть в меньшинстве, я готов играть и в меньшинстве. Был бы толк от меня.

Мне кажется, это компрометирующий вопрос. Если можно, я воздержусь от ответа. Еще раз повторюсь: тренерское решение не обсуждается. Физически я готов играть каждый день. Все это время я готовил себя именно к этому этапу чемпионата. Да, где-то что-то не получалось, не складывалось. Да и не факт, что сейчас все может получиться. Но основная подготовка у меня была направлена именно на плей-офф.

Сами голову сломали, что делать с большинством. Все прекрасно понимают, что в хоккее каждая игра – новый этап в нашей жизни, и этот этап нужно преодолевать. Мы стараемся, рисуем всякие схемы. Но на сегодняшний день нам не удалось ничего сделать. Главное – извлечь из сложившейся ситуации правильные выводы, выйти в следующем матче и показать себя с лучшей стороны. Как и в плане взаимопонимания, так и в плане завершающего броска.

Напомним, что счет в серии - 2:1 в пользу "Ак Барса". Четвертая игра пройдет 8 марта в Хабаровске.