ЦСКА заплатил за Нестерова около 130 миллионов рублей

Как стало известно "СЭ", сумма компенсации, которую ЦСКА выплатил "Трактору" за защитника Никиту Нестерова, составила около 130 миллионов рублей. Сегодня 24-летний игрок подписал с армейцами контракт на три года.

Конец минувшего сезона Нестеров провел в "Монреале", он отыграл в 13 матчах и набрал 5 (1+4) очков после обмена из "Тампа-Бэй". В НХЛ он сыграл 132 встречи и записал на свой счет 33 (9+24) балла. Генменеджер "Трактора" сообщил, что клуб получил достойную денежную компенсацию за Нестерова