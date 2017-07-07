13:48 | Хоккей — КХЛ

Генменеджер "Трактора" сообщил, что клуб получил достойную денежную компенсацию за Нестерова


Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев отметил, что ЦСКА предложил достойную денежную компенсацию за выкуп прав на защитника Никиту Нестерова. Игрок сегодня подписал с армейцами контракт на три года.

– Армейский клуб сделал серьезное предложение: "Трактор" получает достойную денежную компенсацию, которую мы планируем вложить в развитие клубной вертикали, – приводит официальный сайт клуба слова Губарева. – По всем параметрам это выгодное соглашение как для "Трактора", так и для ЦСКА и самого хоккеиста.

Конец минувшего сезона 24-летний игрок провел в "Монреале", он отыграл в 13 матчах и набрал 5 (1+4) очков после обмена из "Тампа-Бэй". В НХЛ он сыграл 132 встречи и записал на свой счет 33 (9+24) балла.

 

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=18506

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий