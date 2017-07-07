Генменеджер "Трактора" сообщил, что клуб получил достойную денежную компенсацию за Нестерова

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев отметил, что ЦСКА предложил достойную денежную компенсацию за выкуп прав на защитника Никиту Нестерова. Игрок сегодня подписал с армейцами контракт на три года.

– Армейский клуб сделал серьезное предложение: "Трактор" получает достойную денежную компенсацию, которую мы планируем вложить в развитие клубной вертикали, – приводит официальный сайт клуба слова Губарева. – По всем параметрам это выгодное соглашение как для "Трактора", так и для ЦСКА и самого хоккеиста.