ЦСКА проведет шесть матчей в рамках предсезонной подготовки

ЦСКА запланировал проведение шести матчей в рамках подготовки к сезону-2017/18, сообщается на официальном сайте клуба. Армейцы на домашнем льду сыграют с "Сибирью" 29 и 30 июля.

В августе у ЦСКА запланирован сбор в Швейцарии, во время которого клуб проведет встречи с местными командами "Лангнау" (4 и 9 августа), "Женевой-Серветт" (7 августа) и "Лозанной" (8 августа). Армейцы также примут участие в традиционном Кубке мэра Москвы.