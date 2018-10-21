19:43 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА по буллитам обыграл СКА

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ЦСКА по буллитам обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1 Б. Победный буллит реализовал нападающий Максим Шалунов

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СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва) - 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Андронов - 4 (Нестеров, Калинин), 10:28 - 0:1. Кузьменко - 1 (Гавриков, Херсли), 24:25 - 1:1.

Победный буллит: Шалунов.

Вратари: Хелльберг (59:59 - 60:00) - Сорокин.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 28 (5+14+7+2) - 20 (11+5+2+2).

Судьи: Белов, Ромасько.

21 октября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

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