ЦСКА по буллитам обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1 Б. Победный буллит реализовал нападающий Максим Шалунов.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва) - 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Андронов - 4 (Нестеров, Калинин), 10:28 - 0:1. Кузьменко - 1 (Гавриков, Херсли), 24:25 - 1:1.
Победный буллит: Шалунов.
Вратари: Хелльберг (59:59 - 60:00) - Сорокин.
Штраф: 6 - 4.
Броски: 28 (5+14+7+2) - 20 (11+5+2+2).
Судьи: Белов, Ромасько.
21 октября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".
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