Cпортивный директор "Витязя": "На финской коробке игра более динамичная и зрелищная"

Спортивный директор "Витязя" Вадим Брезгунов рассказал о переходе подмосковного клуба на финский формат площадок.

– Мы определимся с окончательным составом на сезон после завершения турнира. Перед Кубком мэра наша команда получила два дня на отдых после сбора, а затем стартуем. Хочу отметить, что мы заменили у себя хоккейную коробку на финскую. Теперь игра будет более динамичной и зрелищной.

– Перед стартом нового сезона есть вопросы, которые вас беспокоят?

– Мы стараемся решить все вопросы оперативно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)