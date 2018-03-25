Чемпионат мира по танцам перенесут в случае выхода "Трактора" в финал Восточной конференции

Чемпионат мира по танцевальному спорту могут перенести в случае выхода "Трактора" в финал Восточной конференции КХЛ, сообщил директор челябинцев Иван Сеничев. Планировалось, что турнир пройдет с 6 по 8 апреля на домашней арене "Трактора", но в случае победы над "Салаватом" в седьмом матче серии чемпионат в дворец спорта "Юность".

– Великолепный матч при сумасшедшей поддержке переполненной "Арены "Трактор" выдала сегодня наша главная команда! – приводит сайт "Трактора" слова Сеничева. – Парни подарили всем настоящий хоккейный праздник, и теперь с хорошим настроением мы едем в Уфу на решающую игру.

Специально для болельщиков сообщаю, что еще на прошлой неделе с президентом клуба Борисом Дубровским был согласован вопрос о переносе чемпионата мира по танцам во дворец спорта "Юность" в случае выхода "Трактора" в финал Восточной конференции.