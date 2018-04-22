19:27 22 апреля | Хоккей — КХЛ

Билялетдинов повторил рекорда Знарка по количеству Кубков Гагарина


Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов повторил рекорд Олега Знарка по количеству выигранных Кубков Гагарина. Сегодня казанцы в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграли ЦСКА (1:0, 4-1 в серии) и завоевали очередной трофей.

Для Билялетдинова он стал третьим в карьере – все он выиграл с "Ак Барсом" (ранее – в сезонах-2008/09 и 2009/10). У Знарка также три Кубка Гагарина. Дважды он взял трофей с московским "Динамо" (в сезонах-2011/12, 2012/13) и один раз - со СКА (в прошлом году).

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