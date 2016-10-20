"Барыс" разгромил "Витязь"

Астанинский "Барыс" на своем льду забросил пять безответных шайб в ворота подольского "Витязя" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 5:0. Отметим, что это вторая подряд сухая победа "Барыса" (в прошлом матче было переиграно московское "Динамо" со счетом 1:0).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Витязь" (Подольск) – 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Голы: Савченко – 1 (бол., Старченко, Рымарев), 11:24 – 1:0. Тривино – 4 (Иванов), 17:11 – 2:0. Доус – 11 (бол., Боченски, Баркер), 23:45 – 3:0. Старченко – 4 (Рымарев, Липин), 33:24 – 4:0. Даллмэн – 6 (Боченски, Доус), 39:34 – 5:0.

Вратари: Карлссон – Сятери (Сапрыкин, 34:29).

Штраф: 10 – 8.

Броски: 30 (9+13+8) – 27 (7+3+17).

Судьи: Гашилов, Кулев.

20 октября. Астана. "Барыс-Арена".