Бабушка Артема Ярчука: "Могилки должны быть под присмотром"

Подробности мародерства на Леонтьевском кладбище Ярославля, где были разграблены могилы игроков "Локомотива", сообщила "СЭ" Альбина Ярчук – бабушка одного из погибших в катастрофе 7 сентября 2011 года хоккеистов.

– Часто пропадали светильники, цветы воровали прямо с вазами, а у меня вырезали из клумбы – прямо с дерном, – заявила Альбина Александровна. – Как только поставили памятники, сразу началось безобразие. В первые годы у меня украли даже сумку, которая была укрыта цветами. По первости на могилу Артема их много приносили. Кладбище никто не охраняет. Сначала торговцы цветами отгоняли мародеров и присматривали за обоими входами. Позже они исчезли. Оказалось, их прогнали. Еще раньше ворота с нашей стороны закрыли, и нам без машины надо было обходить по несколько километров. Я сама ездила и звонила в РУВД. Ни там, ни в администрации не были в курсе. Выяснилось, что это распоряжения старостами церкви. Даже не знаю, по какому праву. Хочется, чтобы могилки были бы под присмотром, ведь это должно остановить бродяг от мародерства.

Ранее режиссер фильма об Иване Ткаченко Елена Михеева сообщила о том, что с могил игроков "Локомотива" на Леонтьевском кладбище Ярославля пропадали цветы и поминальные предметы. Региональные СМИ неоднократно сообщали о случаях вандализма и мародерства на этой территории, где похоронены 14 разбившихся хоккеистов "Локомотива". (Евгений БЕЛОУСОВ)