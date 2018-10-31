"Автомобилист" победил "Йокерит"

"Автомобилист" обыграл "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Заброшенными шайбами в составе екатеринбургского клуба отметились нападающие Илья Крикунов, Найджел Доус и Дэн Секстон, у финского клуба отличился форвард Марко Анттила.

"Автомобилист" занимает 1-е место в Восточной конференции, имея в активе 46 очков, "Йокерит" с 35 баллами располагается на 3-й строчке на Западе.

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"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Голы: Анттила - 8 (Ниеми), 8:49 - 0:1. Крикунов - 5 (Секстон), 13:43 - 1:1. Доус - 8 (бол., Вишневский), 27:53 - 2:1. Секстон - 10 (бол., Коварж), 30:57 - 3:1.

Вратари: Коварж - Калныньш (57:58).

Штраф: 21 - 21.

Броски: 29 (7+18+4) - 40 (14+12+14).

Судьи: Морозов, Наумов.

31 октября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

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