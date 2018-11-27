"Автомобилист" победил "Салават Юлаев", прервав серию из трех поражений подряд

"Автомобилист" обыграл "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:0. Заброшенными шайбами отметились нападающие Александр Кучерявенко и Анатолий Голышев.
"Автомобилист" набрал 55 очков и закрепился на первом месте на Востоке. "Салават Юлаев" с 39 баллами занимает 7 строчку.
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"Салават Юлаев" (Уфа) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Кучерявенко - 5 (бол., Крикунов, Секстон), 24:24 - 0:1. Голышев - 12 (Доус), 44:05 - 0:2.
Вратари: Метсола (56:42 - 59:29) - Коварж.
Штраф: 18 - 6.
Броски: 32 (6+13+13) - 46 (19+12+15).
Судьи: Беляев, Лаврентьев.
27 ноября. Уфа. "Уфа-Арена". 7286 зрителей.
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