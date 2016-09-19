"Автомобилист" по буллитам победил СКА

"Автомобилист" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов победил СКА – 3:2 Б. Решающий буллит реализовал нападающий Петер Коукал. Для питерского клуба это поражение стало первым в последних трех играх.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) – СКА (Санкт-Петербург) – 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кетов - 1 (Зубарев, Каблуков), 2:00 - 0:1. Моня - 4 (бол., Торченюк, Гареев), 23:44 - 1:1. Коукал - 3 (бол., Мегалинский), 38:07 - 2:1. Барабанов - 7 (Яковлев), 53:33 - 2:2.

Победный буллит: Коукал.

Вратари: Устинский - Шестеркин.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 26 (6+11+8+1) - 38 (11+12+14+1).

Судьи: Белов, Франо.

19 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".