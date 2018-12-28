"Автомобилист" обыграл минское "Динамо", одержав пятую победу подряд

"Автомобилист" победил минское "Динамо" в домашнем матче - 2:1. Заброшенными шайбами в составе клуба из Екатерибурга отметились форварды Александр Кучерявенко и Александр Торченюк.

"Автомобилист" набрал 73 очка и продолжает лидировать на Востоке. "Динамо" с 28 баллами располагается на 10-й строчке на Западе.

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"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Динамо" (Минск) - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: А. Костицын - 11, 15:13 - 0:1. Кучерявенко - 7 (Секстон, Гареев), 19:05 - 1:1. Торченюк - 1 (Трямкин), 54:32 - 2:1.

Вратари: Коварж - Энрот (59:48).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 30 (16+8+6) - 13 (6+2+5).

Судьи: Букин, Цыплаков.

28 декабря. Екатеринбург. КРК "Уралец".

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