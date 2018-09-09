17:23 | Хоккей — КХЛ

"Автомобилист" обыграл "Адмирал"

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"Автомобилист" победил "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились нападающие Найджел Доус и Анатолий Голышев. У гостей отличился форвард Василий Стрельцов

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"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Адмирал" (Владивосток) - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: В. Стрельцов - 3 (А. Стрельцов, Мищенко), 9:06 - 0:1. Доус - 1 (Секстон), 52:02 - 1:1. Голышев - 3 (Крикунов, Мамкин), 53:49 - 2:1.

Вратари: Коварж - Красоткин (59:27).

Штраф: 0 - 8.

Броски: 38 (12+13+13) - 16 (8+5+3).

Судьи: Овчинников, Спирин.

9 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

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