"Автомобилист" обыграл "Адмирал"

"Автомобилист" победил "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились нападающие Найджел Доус и Анатолий Голышев. У гостей отличился форвард Василий Стрельцов.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Адмирал" (Владивосток) - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Голы: В. Стрельцов - 3 (А. Стрельцов, Мищенко), 9:06 - 0:1. Доус - 1 (Секстон), 52:02 - 1:1. Голышев - 3 (Крикунов, Мамкин), 53:49 - 2:1.
Вратари: Коварж - Красоткин (59:27).
Штраф: 0 - 8.
Броски: 38 (12+13+13) - 16 (8+5+3).
Судьи: Овчинников, Спирин.
9 сентября. Екатеринбург. КРК "Уралец".