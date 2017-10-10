"Авангард" просит болельщиков сдать кровь для Лемтюгова

"Авангард" просит болельщиков сдать кровь для нападающего команды Николая Лемтюгова. Хоккеист был прооперирован, и теперь ему требуется кровь любой группы.

– Уважаемые болельщики! Сегодня по ходу матча с "Барысом" нападающий нашей команды Николай Лемтюгов получил травму и был срочно прооперирован. Сейчас состояние хоккеиста стабильное. Николаю Лемтюгову требуется кровь любой группы. Сдать кровь вы можете завтра с 8.00 в городской клинической больнице №1 им. Кабанова по адресу ул. Перелета, 7. Обращаем ваше внимание, что перед сдачей крови нельзя употреблять алкоголь, жирную и острую пищу, – говорится в обращении "Авангарда".