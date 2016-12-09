"Авангард" по буллитам одолел "Кузню"

В матче регулярного чемпионата КХЛ новокузнецкий "Металлург" на своем льду уступил "Авангарду" – 2:3 Б. Решающий бросок на счету Николая Лемтюгова. Для его команды победа стала четвертой подряд.

"Авангард" идет вторым в таблице Восточной конференции. "Кузня" занимает последнюю 15-ю строчку.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) – "Авангард" (Омск) – 2:3 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Семенов – 8, 25:05 – 1:0. Пестушко – 9 (Соботка), 32:58 – 1:1. Земченко – 9 (бол., Скутар), 37:38 – 2:1. Пьянов – 6 (Михеев, Густафссон), 38:43 – 2:2.

Победный буллит: Лемтюгов.

Вратари: Кареев (Подъяпольский, 65:00) – Фурх.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 23 (8+8+5+2) – 54 (17+19+16+2).

Судьи: Беляев, Цыплаков.

9 декабря. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.