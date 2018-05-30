"Авангард" объявил о подписании контракта с Широковым

Двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион нападающий Сергей Широков подписал контракт с "Авангардом", сообщает официальный сайт омского клуба. Соглашение с 32-летним игроком рассчитан на два года.

В прошедшем сезоне нападающий выступал за СКА и в 58 матчах набрал 45 (20+25) очков при показателе полезности "+25".

– Мы долго вели переговоры о возвращении Сергея в Омск, – отметил президент "Авангарда" Максим Сушинский. – Однако после личной встречи с председателем Совета директоров Александром Крыловым Широков увидел, как решительно настроено руководство клуба проводить качественные изменения ради побед команды, узнал, какой собирается состав и какие тренеры будут работать в клубе. Все это, конечно же, повлияло на решение форварда подписать контракт с "Авангардом". Такой снайпер, как Сергей, добавит нашей команде атакующей мощи, его опыт побед поможет молодым игрокам нашего клуба проявить себя.