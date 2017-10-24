Артис Аболс: "Салават" играл лучше "Лады"

Главный тренер "Лады" Артис Аболс после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (1:4) отметил, что его команда играла всплесками. Специалист также добавил, что соперник выглядел лучше.

– Начали мы слабовато, проигрывали в движении, – сказал Аболс. – Но затем смогли вкатиться, сравняли счет. Но пропустили в большинстве. Что сказать? "Салават" был лучше. Мы играли всплесками, Но хоккей игра не только эмоций, но и ошибок. Нужны принимать правильные решения. Мы боремся с этим. Но мы там, где мы есть.

– В заявке на игру значился Никита Филатов, но так и не сыграл.

– Он получил повреждение на разминке. Травма нижней части тела. По срокам пока сказать не могу. (Вадим АМИНОВ)