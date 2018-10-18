Артем Лукоянов: У "Салавата" претензии к судейству? Мы выиграли и пошли отдыхать

Форвард "Ак Барса" Артем Лукоянов не скрывал радости после победы над "Салаватом Юлаевым" (3:1) в "зеленом дерби".

- Я же обещал, что отвечу на ваши вопросы после "Салавата", - говорит Лукоянов. - Подходите! Я сегодня и пас отдал и подрался (смеется). - Самое прикольное - это на льду. Когда выигрываешь такие матчи... Хотя сегодня правильнее сказать, что игру выиграли наши болельщики.

Сегодня заряженность чувствовалась. Да, была и усталость, но силы откуда-то появились. Мы бежали и забили свои шайбы. Да, у них хорошее большинство, но Эмиль сегодня просто красавчик. Если бы не он... Спасибо нашим болельщикам. Пусть всегда нас так поддерживают, а мы всегда будем так играть.

- Вы забили гол сразу же после пропущенной шайбы.

- Такое бывает, что в следующей смене после гола ты можешь забить еще или сразу же пропустить. Все на эмоциях. Надо в таких моментах держать себя в руках. Думаю, что они на мгновение расслабились. Хороший бросок товарища по команде. Я там все сделал, а он забил (смеется).

- Уфа была недовольна судейством...

- Пусть они там сами разбираются. Мы выиграли. Мы пошли отдыхать, а им хорошего сезона и без травм. Они молодцы. (Артур Еникеев).