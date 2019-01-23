Артем Лукоянов: "Сейчас "Салавату" уже и импортные не помогают"

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов прокомментировал свои высказывания в адрес "Салавата Юлаева", а также добавил, что теперь, на его взгляд, уфимской команде не помогают даже легионеры.

– Бурдасов обиделся, что я тогда не сказал про него. Хотя, безусловно, он ведущий игрок, – цитирует Лукоянова "Бизнес Online". – Но сейчас им и импортные уже не помогают. Мы их уже три раза обыграли, ничего не могут сделать.

Честно говоря, мне все равно, как воспринимают мои слова. Импортные – не импортные. Я просто хотел сказать, что легионеры – их самое опасное звено, которое мы разбираем очень долго, и большинство у них очень хорошее. С остальной командой играть проще.

Ту фразу я сказал на эмоциях, когда мы проигрывали 1:4, а потом победили – 5:4. Поэтому я вышел и сказал, что у них импортные только играют. Посмотрите, они в том матче действительно все сделали в большинстве. А про Бурдасова я не сказал, это их зацепило. Я люблю играть против "Салавата", когда с ними играешь, чувствуешь особенную поддержку болельщиков.

Помню, когда мы играли с Уфой в плей-офф – серию проиграли, но один матч выиграли – 3:2. Умарк тогда сказал, что мы им хотели купить билет в отпуск. Меня это так задело – я думал, если мы вас пройдем, я так выскажусь. Но мы проиграли. В этом сезоне, когда приехали на первое дерби в Уфу, они баннер вывесили про шахматную партию. Пока счет в нашу пользу. В сезоне 3:0, по Кубкам Гагарина 3:1.

Следующий матч с "Салаватом Юлаевым" "Ак Барс" сыграет 20 февраля. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

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