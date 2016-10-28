Артем Лукоянов: "Главное, "Ак Барс" идет на первом месте, остальное – дело "диванных" экспертов"

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов подчеркнул, что результаты команды его волнуют больше, чем собственная результативность. Казанцы в четверг на своем льду обыграли "Югру" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Лукоянов, забросивший пока одну шайбу в 28 играх, в эпизоде с четвертым голом мог попытаться сам поразить ворота соперников из выгодного положения, но отдал передачу Владимиру Ткачеву, который стал автором хет-трика.

– Я не думаю, что тут нужно сбиваться на то, что я не могу забить, – приводит "Р-Спорт" слова Лукоянова. – Если бы я забивал по 50 шайб, а команда проигрывала, то вы, наверное, ругали бы команду. А тут "Ак Барс" выигрывает. У меня есть своя определенная работа, тренерский штаб мне доверяет, и я играю. Не нужно об этом задумываться, шайбы еще придут. Все будет нормально. Для меня самое главное, что команда побеждает, идет на первом месте. Все остальное – это дело "диванных" экспертов. Пускай пишут. У меня все нормально, у команды все нормально. Никто мне ничего плохого не говорит, что я не забиваю. Я, конечно, хочу забить, но вы сами видите. Бросаю, но шайба не идет пока.