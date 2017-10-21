Анвар Гатиятулин: "Трактор" безобразно провел первый период"

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин после поражения от "Ак Барса" (1:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его подопечные не были готовы к такому началу встречи. По мнению наставника, необходимо найти причины случившегося и устранить их.

– Говорить много не буду, - приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Гатиятулина. - Безобразно провели первый период, особенно в обороне. Он предрешил весь матч.

– С чем связан такой первый период?

– Будем разбираться. Возможно, не готовы были к такому началу. Эти голы в меньшинстве. Будем разбираться, находить причины и устранять их.