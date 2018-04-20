Антон Ландер: "Ак Барс" еще ничего не выиграл"

Нападающий "Ак Барса" Антон Ландер поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в четвертом матче финала Кубка Гагарина. Счет в серии 3-1 в пользу казанцев.

- Это игра была более силовой, чем предыдущие три. ЦСКА мощно начал, - заявил Ландер. - Но Гарипов удержал нас в игре. И в целом сыграл здорово. Как, впрочем, и вся команда. Удалений у нас было много. Слишком часто полагались на работу клюшкой. Нужно больше ногами работать. А не лениво шерудить клюшкой. Есть над чем подумать перед пятым матчем. Азеведо отдал мне шикарный пас, когда счет стал 2:0. С бэкхэнда, да еще и подкидкой через две клюшки. Передо мной были пустые ворота. Джастин сыграл в том эпизоде потрясающе.

- Хватит ли вам 5 матчей?

- Не знаю. И даже думать об этом не хочу. Игры очень упорные. Ни у одной из команд нет преимущества над другой.

- Но вы же знаете, что 3-1 в серии – это почти гарантия победы.

- Это не гарантия. Гарантия – это когда выигрываешь четыре матча. Мы еще ничего не выиграли. И не важно, какой счет, фокус должен быть только на следующей игре.

- ЦСКА – сильнейшая команда из тех, с кем вы играли в плей-офф?

- Можно, наверное, так сказать. Хотя даже если мы побеждали кого-то 4-0 до финала – это были очень сложные матчи. Если вспомнить серию с "Трактором" - там было очень тяжело. Это сложнейший соперник. Который всегда боролся до конца и доводил до овертаймов. В общем, я не знаю, что ответить на этот вопрос.

(Игорь ЕРОНКО)