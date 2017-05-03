Анкипанс стал новым генменеджером рижского "Динамо"

Гиртс Анкипанс назначен на пост генерального менеджера рижского "Динамо". 41-летний Анкипанс ранее выступал за рижан, а последние четыре года работал тренером: первые два в штабе "Динамо", а последние два помогал Петерису Скудре в "Торпедо".

Прежний генменеджер Нормунд Сейейс смещен с поста главного тренера и получил должность советника председателя совета директоров клуба. Ранее сообщалось, что "Динамо" ведет переговоры с Бобом Хартли.