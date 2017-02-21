Андрей Скопинцев: "В Кубке Гагарина все сильные, надо уметь биться с каждым"

Старший тренер московского "Динамо" Андрей Скопинцев в преддверии первого матча плей-офф против "Торпедо" заявил, что его команде было все равно, с кем играть в Кубке Гагарина. Первая встреча между командами состоится сегодня, 21 февраля, в Москве.

– Начинается самая интересная часть хоккейного сезона, – цитирует сайт "Динамо" Скопинцева. – Плей-офф – это война характеров. Мы готовы к борьбе. Нам было все равно, на какого соперника попадать. Все сильные, надо уметь биться с каждым. "Торпедо" – команда боевая, неуступчивая. В регулярке мы один раз брали над нижегородцами верх и однажды потерпели поражение. Но в чемпионате и в плей-офф совсем разные игры. В любой момент все может перевернуться. Здесь каждый поединок – отдельная история. Один и тот же противник, одно и то же лицо, которое ты будешь видеть как минимум на протяжении четырех встреч.

– Молодежь московского "Динамо" подрастает, крепнет, отмечают хоккейные эксперты.

– Да, так и есть. И ветераны держат свой уровень. Надо отдать им должное. Они прошли через многое, молодые игроки у них учатся, подтягиваются. Преемственность поколений в московском "Динамо" существовала всегда. Это примечательно. И еще хотелось бы сказать о наших болельщиках, которые с любимой командой постоянно. Никогда не отворачиваются, а стараются помочь. Динамовский зритель самый требовательный и понимающий. Конечно, мы хотим, чтобы трибуны были забиты до отказа. Поддержка необходима.