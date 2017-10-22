Андрей Скабелка: "У "Авангарда" четвертая тройка - 1997-98 год рождения. Такой календарь сейчас..."

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после победы над "Северсталью" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ объяснил, с чем связано появление большого количества молодых игроков в составе. Также специалист отметил, что остался доволен выступлением Максима Чудинова в первых матчах за омичей.

– Мы очень рады, что смогли одержать здесь победу, – цитирует официальный сайт "Северстали" Скабелку. – "Северсталь" – очень хорошая команда. Непростой матч был у нас со "Спартаком" по качеству игры, были определенные провалы в середине матча, поэтому были у нас опасения. Спасибо команде, сегодня сыграли достаточно надежно, забили голы вовремя. Наверное, третий гол, который мы забили в конце второго периода, стал определяющим. Как говорится гол в раздевалку. А затем нам удалось сыграть по счету и довести игру до победы.

По поводу молодых в составе тоже добавлю. Такой календарь сейчас... У нас сегодня четвертая тройка была 1997-98 год рождения. Артем Манукян, конечно, прирожденный снайпер, он очень много забивал в МХЛ. И сегодня он здорово сыграл и забил гол. Но график сейчас такой, что все команды играют с травмами.

– Как оцените игру Чудинова, который сегодня провел второй матч за "Авангард".

– Максим – это мастер, который делает то, что он умеет делать. Понятно, что мы ждем и голов от него в большинстве. Сегодня у него были отличные моменты. Нам удалось выиграть без его голов. Я надеюсь, что придут голы. Это хорошее усиление для нашей команды.