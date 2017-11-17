Андрей Скабелка: "Спасибо ребятам за то, что пластались, когда "Сибирь" добавила"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после победы над "Сибирью" (1:0) в матче регулярного чемпионат КХЛ подчеркнул, что игра ему понравилась. При этом специалист остался недоволен реализацией численного преимущества.

– Мне понравилась игра, "Сибирь" здорово оборонялась. Мы предполагали, что будут хорошие контратаки. И моментов было достаточно, и опасных ситуаций. Но я думаю, в таких играх большинство должно работать лучше, и соперник тогда будет играть по-другому. А когда 0:0 два периода… Понятно, что "Сибирь" приехала за очками и не важно сколько их будет – важно их взять. Поэтому, повторяю, мы предполагали такую ситуацию.

Хорошо, что нам удалось забить и не пропустить, потому что у нас уже были матчи, когда мы выходили вперед на последних минутах, но тут же пропускали. Естественно, мы рады победе. А по самой игре – хорошая игра, самоотдача, накал, стычки. Обе команды хотели победить. Нам где-то повезло больше. Спасибо ребятам за характер, за терпение, за то, что пластались, когда "Сибирь" добавила в концовке.

– Шилин проводит неплохие матчи. Когда восстановится Фурх, он будет составлять ему конкуренцию?

– Посмотрим.

– Фурх поедет на выезд?

– У него нет ничего серьезного. Травма произошла даже не на тренировке, а на разминке. Небольшое повреждение. Думаю, в ближайшие день-два он будет в строю. (Анна ЛЕВЧЕНКО)