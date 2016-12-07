Андрей Скабелка: "Мастерство игроков "Авангарда" сейчас выше, чем у "Сибири"

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Авангарда" (1:3) отметил, что на сегодняшний день команды решают разные задачи. При этом специалист подчеркнул, что дерби – это всегда принципиальное противостояние, вне зависимости от положения, которое занимают соперники в турнирной таблице.

– "Авангард" – с победой, – приводит пресс-служба "Сибири" слова Скабелки. – На сегодняшний день команды решают разные задачи. Однако дерби – это всегда принципиальное противостояние, вне зависимости от положения, которое занимают команды в турнирной таблице. Мастерство "Авангарда" сейчас выше. Омичи воспользовались своими шансами, мы – нет. Отыгрываться с 0:2 уже было сложно. Нас подкосил второй гол. Причины поражения объединяются в несколько факторов.