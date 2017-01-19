Андрей Разин: "Если я в возрасте Крикунова буду жаловаться на все, ткните в меня пальцем"

Главный тренер "Югры" Андрей Разин после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Автомобилистом" (2:0) отметил, что доволен действиями игроков. Специалист также подчеркнул, что не увидел ничего нового в игре своей бывшей команды.

– Мне больше повезло с предшественником, чем коллеге, – сказал Разин. – Отсутствуют трое центральных нападающих, продолжаем играть. Лед не дали для раскатки в удобное время.

– Какие эмоции сегодня испытали? Для вас это новый опыт в КХЛ – играть против бывшей команды. Это добавило амбициозности?

– Если бы по-другому прощался, а так, да – настраивался по-особому. Ночь летели из Хорватии, но смогли выиграть. Когда сам играл, всегда не понимал "ветеранчиков", которые, приезжая на лавку, срываются на молодых. Поэтому обращаюсь к вам, журналисты: если я буду в возрасте Крикунова и буду жаловаться на все, ткните в меня пальцем – и я закончу с тренерством.

– Вы полтора года отработали с игроками "Автомобилиста". Это помогло сегодня?

– После меня и новые игроки пришли, но костяк старый остался. Ничего нового в игре "Автомобилиста" я сегодня не увидел. Что касается выхода "3 в 0", который не использовал соперник, мы отрабатывали для нашего вратаря выход "5 в 0" и подготовились к игре (смеется). (Алексей МАКСИМОВ)